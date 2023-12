Lookman segna, Carnesecchi para: l'Atalanta batte il Lecce e sorpassa il Napoli

Dopo la sconfitta in casa del Bologna, l'Atalanta torna a vincere in campionato e lo fa contro il Lecce per 1-0, grazie alla firma di Lookman a inizio ripresa. La Dea mette a segno la terza vittoria consecutiva in casa e vola al sesto posto a quota 29 punti, scavalcando il Napoli e aspettando il match della Roma impegnata contro la Juventus. Il Lecce subisce la seconda sconfitta di fila in campionato e resta fermo a quota 20 punti in compagnia del Genoa.