Bologna, che tonfo: ko 3-0 a Udine. Tra Cagliari e Empoli show...VAR!

Dopo tre vittorie consecutive, s'interrompe la marcia del Bologna, travolto alla Dacia Arena 3-0 dall'Udinese sotto i colpi dell'ex Juventus Pereyra, Lucca e Payero. Thiago Motta fallisce così il controsorpasso alla Fiorentina e scivola al quinto posto della classifica di Serie A . All'Unipol Domus, invece, il Cagliari di Claudio Ranieri non va oltre lo 0-0 contro l'Empoli : grandi proteste da ambo le parti prima per la mancata espulsione di Zappa, poi per il gol annullato a Viola, che fallisce anche un calcio di rigore.

La doppia occasione fallita da Ebosele e Kamara al 22' fa da prologo al vantaggio dell'Udinese, che arriva sul seguente calcio d'angolo e porta la firma del 'Tucu' Pereyra. Il Bologna capisce sin dall'avvio di match che non sarà una giornata semplice, stenta a imporre il proprio gioco, accenna una timida reazione nella seconda metà del primo tempo, ma rischia anche di capitolare sulle incursioni di Payero. L'argentino, tuttavia, sfruttando 'l'assenza' dei rossoblù, rimasti con la testa negli spogliatoi all'intervallo, trova la sua prima gioia italiana al 52', quattro minuti dopo il raddoppio di Lucca: 3-0 il risultato, alla Dacia Arena cala il sipario. Si rivede Orsolini, inserito insieme ad Aebischer, Lucumì e Fabbian, ma è soltanto una posizione di fuorigioco a negare ai padroni di casa il poker e all'ex Ajax la doppietta. Zirkzee rischia il rosso, Fabbian è il più attivo nel finale, ma il punteggio non cambia più.

Cagliari-Empoli

In un primo tempo equilibrato l'Empoli sciupa due grandissime occasioni con Daniel Maldini al 13' (decisivo l'intervento in chiusura di Azzi) e Cambiaghi al 36' (murato dalla difesa del Cagliari). Grandi proteste dei padroni di casa quando Zappa, reo di un fallo da ultimo uomo, viene ammonito. Il Var richiama l'arbitro che, anziché estrarre il rosso, ravvisa un precedente fallo di Pavoletti, revoca il giallo al terzino scuola Inter e fischia punizione in favore dei rossoblù. Nella ripresa, Caprile è decisivo sulla zuccata di Pavoletti al 56', ma è anche protagonista negativo sul gol - poi annullato per un fallo in attacco dello stesso attaccante rossoblù - realizzato su punizione da Viola dalla lunghissima distanza. I padroni di casa aumentano i giri del proprio motore e all'80', su un'accelerazione di Luvumbo, Walukiewicz sbraccia nel tentativo di frenare Pavoletti e l'arbitra indica il dischetto: Caprile, però, intuisce il mancino di Viola e salva il risultato. Nel finale l'estremo difensore dei toscani è autore di una super parata su Petagna.