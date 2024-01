De Silvestri la mossa di Thiago Motta, Bologna salvo al 95’: 1-1 col Genoa

Il Bologna trova un punto importante all'ultimo respiro. La squadra di Thiago Motta , che nell'ultimo turno aveva perso 0-3 contro l' Udinese di Cioffi , ha pareggiato in casa contro il Genoa con il risultato finale di 1-1. Ad aprire le danze ci pensa il gol capolavoro di Gudmundsson su calcio di punizione nel primo tempo, mentre al 96' De Silvestri , entrato dalla panchina nei minuti finali, ha risabilito la parità sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il dominio del gioco degli emiliani si è scontrato con un'ottima prova difensiva della squadra di Gilardino , che però alla fine si è dovuta accontentare di un punto. Il Bologna resta dunque al quinto posto in classifica.

Bologna-Genoa, la partita

Il primo tempo si apre con i padroni di casa che provano a fare la partita ma a passare in vantaggio sono gli ospiti. Al 20' è infatti Gudmundsson a sbloccare la sfida con un gol capolavoro su calcio di punizione da posizione defilata che beffa Ravaglia. La squadra di Thiago Motta rialza la testa da subito e crea diverse occasioni senza però concretizzarle al meglio. Nel secondo tempo la musica non cambia: gli emiliani spingono ma non riescono ad impensierire seriamente la retroguardia avversaria, complice anche una prestazione non illuminante di Zirkzee. La squadra di Thiago Motta sfiora il pareggio al 76': Calafiori segna di testa ma la rete viene annullata per fuorigioco. Nelle fasi finali del match sono sempre i padroni di casa a spingere con diverse occasioni pericolose e al 96' arriva la rete del pareggio firmata da De Silvestri sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Brivido finale con un altro calcio di punizione di Gudmundsson che scheggia la traversa.