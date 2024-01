Diretta Sassuolo-Fiorentina ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Il Sassuolo riceve la Fiorentina per il 19° turno di Serie A. I neroverdi hanno rimediato appena un punto nelle ultime 5 giornate, sono sedicesimi in classifica e vogliono allontanarsi dalla zona calda della graduatoria. I viola, invece, sono quarti con 33 punti e hanno ottenuto ben 4 vittorie negli ultimi 5 turni. Vengono da tre successi di fila senza prendere gol (contro Verona, Monza e Torino) e vogliono continuare la striscia positiva per la corsa all'Europa.