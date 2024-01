Diretta Lecce-Cagliari ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LECCE - Sfida salvezza al Via del Mare nell'ultimo turno del girone di andata della Serie A con il Lecce che ospita il Cagliari. Match delicato per due formazioni che arrivano con umori simili e tanta voglia di riscatto: da una parte i padroni di casa che sperano di inaugurare il nuovo anno con un successo dopo gli ultimi due ko di fila (contro Inter e Atalanta) rimediati a fine 2023; dall'altra parte la squadra sarda che ha iniziato il 2024 con un pesante ko a San Siro in Coppa Italia contro i nerazzurri di Inzaghi. Per D'Aversa tornano a disposizione Pongracic e Almqvist, non farà parte dell'incontro Rafia che è partito per la Coppa d’Africa, così come Touba e Banda. A Ranieri in avanti non restano che Petagna ed Oristanio dopo che anche Lapadula si è fermato, Luvumbo è partito per la Coppa d’Africa, Shomurodov è sempre out e Pavoletti non versa in buone condizioni. I precedenti in Salento non sono favorevoli al Cagliari: in 18 confronti equamente divisi tra A e B sono 10 le vittorie leccesi, mentre le affermazioni rossoblù ed i pareggi sono 4.