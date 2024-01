Milan, tris all’Empoli: Traorè show, primo gol anche in Serie A, Pioli sorride

Dopo tre mesi, il Milan torna alla vittoria in trasferta in campionato e lo fa al Castellani sul campo dell'Empoli, grazie alle firme di Loftus-Cheek, Giroud (rigore) e Chaka Traoré. In classifica, i rossoneri di Pioli consolidano il terzo posto, allungando a +6 punti sulla Fiorentina, sconfitta ieri a Reggio Emilia. Continua il periodo no dell'Empoli, che resta penultimo in classifica a quota 13 punti.