Candreva, l'eurogol non basta: il Napoli vince al 96', Mazzarri respira

Il Napoli ritrova la luce, all'ultimo secondo in rimonta contro la Salernitana. Nel derby campano del 20° turno di campionato, i campioni d'Italia tornano al successo grazie alla rete in mischia di Rrahmani nei minuti di recupero. Gli azzurri erano passati in svantaggio al 29' minuto di gioco nel primo tempo con la magia di Candreva da fuori area ed erano riusciti a pareggiare poco prima dell'intervallo con il rigore trasformato da Politano. In extremis, poi, il definitivo 2-1 di Rrahmani, che fa esplodere di gioia lo stadio Maradona e regala i tre punti a Mazzarri. Il Napoli ritrova la vittoria e torna momentaneamente in zona Europa: ora è sesto in classifica con 31 punti. Altra beffa invece per Pippo Inzaghi, che rimedia un'altra sconfitta all'ultimo minuto dopo quella con la Juventus nello scorso weekend e resta ultimo nella classifica di Serie A.