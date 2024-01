Diretta Fiorentina-Udinese ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Tutto pronto al Franchi quando alle ore 18 si affronteranno Fiorentina e Udinese nella sfida valida per la 20esima giornata del campionato di Serie A. I viola, in settimana, si sono qualificati per la terza volta di fila alle semifinali di Coppa Italia, battendo il Bologna ai calci di rigore. In campionato, la squadra di Italiano è reduce dal ko esterno subito sul campo del Sassuolo ma è quarta in classifica con un solo punto di vantaggio sul Bologna. Anche l'Udinese è reduce da una sconfitta, subita in casa contro la Lazio: in classifica la situazione della squadra di Cioffi non è delle più rosee, visto che la zona retrocessione è distante solamente due punti.