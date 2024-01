La Fiorentina va sotto due volte, Nzola su rigore la salva: pari con l'Udinese

La Fiorentina non riesce a tornare alla vittoria in Serie A dopo la sconfitta in casa del Sassuolo . I viola di Italiano hanno ospitato l' Udinese pareggiando al Franchi con il risultato di 2-2. Ad aprire le marcature ci ha pensato Lovric prima del pareggio di Beltran . Dopo la rete di Thauvin al 73' è poi toccato a Nzola su calcio di rigore rigore a chiudere il match in parità. La Fiorentina resta al quarto posto in classifica portandosi a +1 sulla Lazio ( vittoriosa in casa contro il Lecce ). La squadra di Cioffi , con il punto conquistato, si porta a pari punti con il Cagliari a +1 sulla zona retrocessione.

Fiorentina-Udinese, la partita

Gli ospiti partono subito bene e si portano in vantaggio dopo appena 10': Lovric è bravo a sfruttare l'assist decisivo di Lucca. I padroni di casa reagiscono subito e provano a riportare il punteggio in parità ma risultano imprecisi davanti alla porta e la prima frazione di gara si chiude con l'Udinese avanti di un gol. Nel secondo tempo i viola di Italiano salgono in cattedra e Beltran al 56' stacca bene di testa sul bel cross realizzato da Faraoni portando il risultato sull'1-1. Nel momento di maggior pressione della Fiorentina, però, arriva la rete di Thauvin per l'Udinese: Lovric sfreccia sulla destra e serve il francese, bravo a finalizzare al meglio dal centro dell'area di rigore per il nuovo vantaggio della squadra di Cioffi. All'87' l'arbitro assegna un calcio di rigore alla viola per un fallo di mano in area e dagli 11 metri ci pensa Nzola a firmare il definitivo 2-2. Brividi per l'Udinese nel recupero con il palo colpito da Bonaventura.