Sassuolo batte Fiorentina: decide Pinamonti, Bonaventura sbaglia un rigore

Sassuolo-Fiorentina, la cronaca

Pronti, via e dopo 9 minuti Sassuolo già avanti: Pedersen scappa sulla sinistra e mette in mezzo per Pinamonti che deve solo appoggiare in porta alle spalle di Terracciano. Viola in diffcoltà, graziati al 19° minuto dal Var che annulla per fuorigioco il raddoppio di Berardi. La ripresa si apre con la Fiorentina che cerca il pari e l'occasione più grande arriva al 63° ma Bonaventura spreca dal dischetto: bravo Consigli ha intuire il tiro dell'ex rossonero. Passano solo due minuti e il Var annulla il gol del pari della squadra di Italiano per fuorigioco di Martinez Quarta. La Fiorentina sfiora ancora il gol in altre due occasioni sempre con Ikonè, molto volenteroso ma poco preciso sotto porta. Nonostante la sconfitta, la squadra di Italiano chiude il girone di andata al quarto posto in solitaria.