Adli-Giroud-Hernandez, tris Milan alla Roma: Mourinho, altro ko dopo il derby

Il Milan continua a vincere in campionato e si riscatta subito dopo l'eliminazione in Coppa Italia mentre la Roma rimedia un'altra batosta dopo la sconfitta nel derby e rimane ancora fuori dalla zona Europa. A San Siro i rossoneri di Pioli vincono 3-1 contro i giallorossi nel 20° turno di Serie A e ottengono la terza vittoria di fila in campionato (la quarta nelle ultime cinque giornate), consolidando il terzo posto in classifica con 42 punti e avvicinandosi alla Juve seconda (a quota 46 e impegnata martedì contro il Sassuolo). Il Milan sblocca l'incontro in avvio di primo tempo con la rete di Adli e poi raddoppia a inizio ripresa con il gol di Giroud. La Roma accorcia le distanze con il rigore trasformato da Paredes ma nel finale arriva il definitivo 3-1 firmato da Theo Hernandez: altro ko (il terzo consecutivo in trasferta in Serie A) per i giallorossi, che restano noni con 29 punti.