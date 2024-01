Diretta Udinese-Milan ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

UDINE - Il Milan di Stefano Pioli è alla ricerca di continuità di risultati e dopo la bella vittoria casalinga contro la Roma i rossoneri cercano di sfatare il tabu Udinese chiudendo il programma del sabato della 22ª giornata di campionato. Infatti la compagine meneghina non vince ad Udine dal 2020 e quest'anno ha perso a San Siro alla prima di Cioffi sulla panchina dei bianconeri. Milan che spera anche di ritrovare la vena realizzativa di Rafa Leao, il portoghese non va a segno in campionato dal 23 settembre in quella che è un'ultima chiamata scudetto: nel weekend in cui l’Inter capolista salterà il proprio turno, il Milan, al netto del risultato della Juventus di domenica a Lecce, ha l’occasione vincendo stasera a Udine di portarsi a meno sei dai nerazzurri. Inter che poi avrà una difficile trasferta a Firenze quando tornerà dall’Arabia e il 4 febbraio lo scontro diretto con la Juventus, quando inevitabilmente almeno una delle due in fuga perderà punti.