Pazzo Udinese-Milan, decide Okafor al 93': Maignan insultato e gara sospesa

Il Milan riesce ad ottenere la quarta vittoria consecutiva in Serie A. I rossoneri si sono imposti al Bluenergy Stadium sull'Udinese di Cioffi che si è fatta sfuggire il pareggio nei minuti di recupero con il risultato finale di 2-3. Dopo il gol in apertura di Loftus-Cheek i padroni di casa hanno inizialmente ribaltato la situazione con le reti di Samardzic e Thauvin. La rete del secondo pareggio viene invece segnata da Jovic e Okafor regala i 3 punti in extremis a Pioli. L'episodio più discusso della sfida, però, resta quello inerente agli incresciosi insulti razzisti rivolti a Mike Maignan nel corso del primo tempo, in seguito al quale il match è stato anche sospeso per qualche minuto. La squadra di Pioli rimane al terzo posto mentre l'Udinese sente la pressione delle ultime restando solamente a +1 sulla zona retrocessione.