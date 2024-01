Diretta Frosinone-Cagliari ore 12.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Il Frosinone riceve il Cagliari nel 21° turno di Serie A. La formazione di Di Francesco è reduce da cinque sconfitte di fila e staziona al 14° posto, con il Sassuolo, con 19 punti, e presenta una delle difese più battute del torneo con 39 reti al passivo. I rossoblù invece sono in sedicesima posizione a quota 18 e hanno vinto in casa contro il Bologna nell'ultimo turno di campionato. La squadra di Ranieri ha uno degli attacchi meno prolifici, con 19 gol fatti, e ha rimediato appena tre punti in 10 trasferte di Serie A.