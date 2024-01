Diretta Empoli-Monza ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Tutto pronto al Castellani per la sfida tra Empoli e Monza valida per la 21esima giornata del campionato di Serie A. Esordio sulla panchina toscana per Davide Nicola, chiamato a rimpiazzare Andreazzoli, esonerato dopo il ko di Verona che ha sancito la 13esima sconfitta stagionale dell'Empoli. I toscani, nelle ultime cinque gare, hanno collezionato un solo punto e sono penultimi in classifica a cinque lunghezze dalla zona salvezza. Discorso diverso per il Monza che staziona comodamente a metà classifica a quota 25 punti: nelle ultime cinque gare è arrivata una sola vittoria per Palladino, ovvero quella sul campo del Frosinone. Nell'ultimo match di campionato, i briantei sono rovinosamente caduti in casa contro l'Inter.