Diretta Napoli-Inter ore 20: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Napoli-Inter: diretta tv e streaming

Napoli-Inter, finale di Supercoppa italiana, è in programma alle ore 20 italiane all'Al Awwal Park Stadium di Riad (Arabia Saudita) e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Canale 5. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.