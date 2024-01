Riva, l’omaggio in Cagliari-Toro: minuto di raccoglimento, striscioni, applausi

CAGLIARI - Cagliari in campo nel riscaldamento con le maglie dello Scudetto, tutte con il numero undici sulle spalle: è una delle iniziative per onorare la memoria di Gigi Riva, recentemente scomparso all'età di 78 anni. Il pre partita era iniziato con una playlist con la musica del periodo in cui Rombo di Tuono faceva tremare le reti con i rossoblù e la Nazionale, da Satisfaction dei Rolling Stones a Rocket man di Elton John, passando per Raffaella Carrá con Forza Gigi Riva. E poi Dylan, Beatles e Mina.