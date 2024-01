Diretta Juventus-Empoli ore 18: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

La Juve ospita l'Empoli all'Allianz Stadium per il 22° turno di Serie A. I bianconeri sono primi in classifica a quota 52, con un punto di vantaggio sull'Inter seconda e con una partita in meno. La formazione di Allegri ha vinto le ultime cinque di campionato e presenta la seconda migliore difesa del torneo, con 12 gol al passivo. L'Empoli è penultimo con 16 punti, ha il peggio attacco di Serie A e viene dal successo casalingo con il Monza. "La squadra sta bene. Ha lavorato. Sappiamo dell'importanza della gara e dobbiamo cercare di fare bene. Abbiamo lavorato molto sui nostri limiti, stiamo molto bene fisicamente e mentalmente. Abbiamo una partita da vincere. L'Empoli viene da una bella vittoria. Nicola ha dato molta solidità alla squadra. Le partite vanno vinte sul campo, sapendo che, come tutte le altre, sarà complicata" ha detto Massimiliano Allegri nella conferenza della vigilia.