Diretta Atalanta-Udinese ore 15: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

BERGAMO - Atalanta-Udinese inaugurerà il sabato della 22ª giornata di Serie A in un Gewiss Stadium pronto a sostenere la Dea nella sua corsa all'Europa. Gasperini affronta Cioffi in un match dall'alto peso specifico per i due tecnici: da una parte i bergamaschi alla ricerca di continuità dopo il 5-0 al Frosinone e alla striscia di risultati utili di tre partite consecutive; dall'altra i bianconeri friulani con l'obiettivo tre punti per muovere una classifica insidiosa e per riscattare il cocente ko allo scadere contro il Milan. Nonostante non trovi il successo contro l’Atalanta in Serie A dall’ottobre 2017, contro nessun’altra squadra l’Udinese ha collezionato più vittorie rispetto a quelle raccolte contro i bergamaschi nella massima serie. L’Atalanta è imbattuta da 12 gare contro l’Udinese in Serie A, solo contro Sassuolo e Lazio la Dea ha registrato delle serie più lunghe di sfide senza sconfitta nella massima serie.