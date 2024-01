Atalanta, balzo Champions: De Ketelaere ispira, Miranchuk e Scamacca segnano

BERGAMO - L' Atalanta di Gian Piero Gasperini piega 2-0 l' Udinese e conquista il quarto risultato utile consecutivo in campionato. La Dea sale momentaneamente al quarto posto superando in classifica la Fiorentina , impegnata domani sera al Franchi contro l'Inter, avversaria dei bergamaschi il prossimo 28 febbraio nel recupero della 21ª giornata. Sempre più nei guai, invece, i friulani di Cioffi, ancora sconfitti dopo il ko nel finale rimediato lo scorso weekend in casa contro il Milan. A decidere la sfida del Gewiss Stadium le reti, entrambe nel primo tempo, di Miranchuk e Scamacca , ispirati da un De Ketelaere in grande spolvero.

Atalanta-Udinese: la cronaca

Parte meglio la Dea che con Scamacca e Scalvini flirta con il vantaggio. Al 33' arriva bel triangolo sull'out di sinistra tra De Ketelaere e Ruggeri, Miranchuk, che aveva fatto partire l'azione, sfrutta il movimento a sfilare di Scamacca e attacca il primo palo, raccoglie l'assist dell'ex Milan e supera Okoye con una conclusione sporca che non lascia però scampo all'estremo difensore avversario. La reazione degli ospiti è immediata e dopo un paio di minuti Ebosele ha l'occasione per pareggiarla ma Carnesecchi si salva con i piedi. L'Udinese alza il baricentro e si rende ancora pericolosa con Samardzic, bravo a sfruttare un malinteso tra Carnesecchi e Scalvini, il cui sinistro viene deviato in angolo. Nell'unico minuto di recupero la Dea raddoppia: rimessa laterale di Holm, De Ketelaere addomestica per Scamacca che con un perfetto diagonale fa esplodere il Gewiss Stadium. I friulani di Cioffi rientrano in campo con il piglio giusto, ma non riescono a riaprirla mentre i padroni di casa vanno vicini al 3-0 con Holm. Inizia la girandola di sostituzioni ma il punteggio finale non cambia. L'Atalanta di Gasperini chiude il pomeriggio festeggiando sotto la propria curva.