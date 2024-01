Diretta Fiorentina-Inter ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FIRENZE - Il pareggio della Juventus in casa contro l'Empoli ha dato sicuramente all'Inter di Simone Inzaghi uno stimolo ulteriore per la trasferta di questa sera a Firenze contro la Fiorentina. I nerazzurri (con una gara da recuperare) hanno già la possibilità di superare i bianconeri in testa alla classifica in vista del Derby d'Italia della prossima giornata. A Firenze - dove Inzaghi ha sempre vinto in campionato con l’Inter - i nerazzurri si presenteranno senza Barella e Calhanoglu, entrambi squalificati. Del trio titolare di centrocampo resterà quindi il solo Mkhitaryan e risultano pure azzoppate le scelte dalla panchina. L’allenatore può però contare su un Lautaro Martinez particolarmente solleticato dall’idea di chiudere la sua settimana da urlo segnando il gol numero 124 in nerazzurro che lo porterebbe a raggiungere Mauro Icardi all’ottavo posto della classifica marcatori all-time del club. Stante gli ultimi scontri diretti, non dovrebbe essere un’impresa: l’argentino ha infatti segnato 6 gol nelle ultime 4 partite giocate contro la Fiorentina.