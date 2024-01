Diretta Lazio-Napoli ore 18: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Lazio e Napoli si sfidano allo stadio Olimpico di Roma nel 22° turno di Serie A. Entrambe sono reduci dalla sconfitta in Supercoppa italiana contro l'Inter. I biancocelesti hanno vinto le ultime quattro di campionato e condividono il sesto posto con il Bologna a quota 33 e presentano una dalla difesa meno battute del torneo con 20 gol al passivo. Gli azzurri invece sono a metà graduatoria con 31 punti e sono riusciti a vincere nell'ultimo di A contro la Salernitana dopo aver rimediato un punto in tre giornate. La squadra di Mazzarri ha perso le ultime tre trasferte senza trovare la via della rete.