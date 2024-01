La Lazio non segna, il Napoli resiste: tra Sarri e Mazzarri finisce senza gol

ROMA - Dopo le fatiche di Supercoppa in Arabia, Lazio e Napoli ripartono in Serie A spartendosi la posta in palio all'Olimpico nel big match del 22° turno. Tra Sarri e Mazzarri termina 0-0 con le due formazioni che restano nel mezzo della lotta Champions non riuscendo a piazzare un colpo importante per muovere la classifica. Pari senza reti che può permettere alla Roma di De Rossi, impegnata a Salerno nel monday night di giornata, di tornare a ridosso del quarto posto.

Serie A, la classifica

Lazio-Napoli, la partita

Al 12' il primo affondo è biancoceleste con Luis Alberto che libera Isaksen dal limite, il suo sinistro termina alto sopra la traversa. Per attendere un secondo squillo bisogna attendere il 43', sempre con Isaksen che ci prova dalla distanza ma anche questa vola la conclusione non inquadra lo specchio della porta. Ad inizio ripresa Castellanos apre le marcature con una magia in rovesciata, ma la sua posizione di partenza è oltre la linea difensiva del Napoli. La Lazio continua a provarci e al 65' è Cataldi a sfiorare il palo dal limite, dall'altra parte è invece il neo entrato Gaetano a cercare di smuovere la formazione azzurra ma il suo tiro al volo non centra lo specchio. Al 75' i padroni di casa ci provano ancora con Ostigard a salvare il tentativo di tacco di Castellanos. Nel finale la Lazio prova a buttarsi in avanti per sbloccare l'incontro, ma il Napoli resiste ed è 0-0 all'Olimpico.