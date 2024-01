L’Inter passa al Franchi ma la Fiorentina è furiosa: Inzaghi a +1 sulla Juve

Al Franchi passa l'Inter che batte di misura la Fiorentina grazie alla solita firma di Lautaro Martinez nel primo tempo. Terza vittoria consecutiva per la squadra di Simone Inzaghi che torna prima in classifica scavalcando la Juventus e avendo ancora una gara da recuperare. La Fiorentina, dopo un'ottima gara, incassa la seconda sconfitta nelle ultime tre gare: in classifica i viola restano al quinto posto, agganciati nel pomeriggio dalla Lazio. La squadra di Italiano ha protestato con l'arbitro Aureliano sia sul gol dell'Inter per una spinta della punta argentina su Parisi, sia su un episodio in area viola per un contatto sospetto tra Bastoni e Ranieri.