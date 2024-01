La Roma si avvicina alla zona Champions: Dybala gol nel 2-1 alla Salernitana

La Roma trova il secondo successo consecutivo sotto la guida di Daniele De Rossi dopo la vittoria dell'Olimpico contro il Verona. I giallorossi, nel match valevole per la 22ª giornata di Serie A, si sono imposti in casa della Salernitana con il risultato finale di 2-1 grazie alle reti di Paulo Dybala su rigore e di Lorenzo Pellegrini. Per la formazione di Inzaghi ha accorciato le distanze Kastanos. La Roma, che non vinceva in trasferta dal 3 dicembre, si porta così a 35 punti in classifica, in quinta posizione a -1 dal quarto posto valevole per la Champions League momentaneamente occupato dall'Atalanta (che ha però una partita in meno). Dall'altro lato i granata non riescono ad uscire da una situazione complicatissima: il quarto ko consecutivo lascia la squadra di Inzaghi da sola all'ultimo posto.