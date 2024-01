Maresca arbitra Inter-Juve: i precedenti con i bianconeri e i nerazzurri

Juve, i precedenti con Maresca

Fabio Maresca ha arbitrato 15 volte la Juventus in carriera, la prima l'8 maggio 2016, nel ko per 2-1 al Bentegodi con l'Hellas, e l'ultima lo scorso 16 settembre, nel 3-1 inflitto alla Lazio. In totale, in Serie A, su 13 gare dirette dal fischietto napoletano, i bianconeri hanno raccolto 9 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. A questi si aggiungono i 2 successi ottenuti in Coppa Italia, gli ottavi del 2017-18 con il Genoa e i quarti del 2022-23 con la Lazio.