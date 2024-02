Lecce, incredibile rimonta nel recupero: Piccoli e Dorgu ribaltano la Fiorentina

Al Via del Mare arriva la prima vittoria del 2024 del Lecce che batte la Fiorentina per 3-2 in rimonta grazie alle reti di Piccoli e Dorgu arrivate in pieno recupero. In classifica i salentini di D'Aversa salgono a quota 24 punti, allontanandosi dalla zona retrocessione mentre la squadra di Italiano resta al settimo posto a pari punti con la Lazio che ha due gare in meno.