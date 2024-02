Due pari e pochi sussulti: Empoli-Genoa e Udinese-Monza, stesso finale

Doppio pareggio a reti inviolate nei due match di questo sabato pomeriggio valido per la 23esima giornata del campionato di Serie A. Sia Empoli-Genoa che Udinese-Monza terminano 0-0: il copione di entrambe le gare è stato su per giù il medesimo, in forte equilibrio per tutti e 90 i minuti. Pochissime occasioni in campo con i portieri mai veramente impegnati. Da segnalare il rosso estratto a De Winter in Empoli-Genoa in pieno recupero.