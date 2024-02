Nicola: "Come sta Niang". Caridi: "Cambio di Malinovskyi? C'è un motivo"

Finisce 0-0 lo scontro tra Empoli e Genoa . Al Castellani non si fanno male azzurri e rossoblù , nonostante diverse occasioni per entrambe le squadre. Una sfida ad alta intensità e che la squadra di Gilardino ha concluso in 10 uomini per l'espulsione di De Winter nel finale. Un punto che muove la classifica e che soddisfa entrambi i tecnici, come sottolineato nelle rispettive interviste post gara ai microfoni di Dazn.

Empoli-Genoa, parla Nicola

Così Davide Nicola, allenatore dell'Empoli, ha analizzato la partita: "Credo sia giusto il pareggio. Forse abbiamo avuto un’occasione più noi, ma di fronte c’era una squadra tosta, che arrivava da 7 risultati utili di fila. Noi per la prima volta in stagione abbiamo ottenuto 3 risultati utili consecutivi, è la seconda gara casalinga che non subiamo gol. Però abbiamo forzato, cercando di vincere, provando a mettere 3 punte. Vanno consolidati meccanismi ed equilibri, ma vogliamo costruire il nostro percorso su questa volontà, dobbiamo diventare alibi nel gestire la palla e trovare gli spazi per attaccare".

Gilardino prima della gara aveva definito l'Empoli 'scorbutico': "Che gli avversari pensino che l’Empoli sia una squadra organizzata mi piace molto. Al di là della terminologia usata, credo che mister Gilardino abbia visto come l’avversario di oggi non sia stato facile da affrontare, così come noi abbiamo trovato un Genoa organizzato. Sono contento perché i ragazzi stanno mettendo un approccio anche sulla capacità di aiutarsi in tutti i momenti della partita. Ogni avversario nasconde insidie e opportunità: ora lavoriamo, alcuni non sono al top della forma, cercheremo di portarli al massimo rendimento possibile".