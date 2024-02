Diretta Napoli-Verona ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

NAPOLI - Il Napoli di Mazzarri cerca il ritorno al successo, che manca dal 13 gennaio, per quello che sarebbe il terzo risultato utile consecutivo per la rimonta Europa che vede i partenopiei all 9° posto con 32 punti a -4 dalla zona Champions. La grande emergenza in casa dei campioni d'Italia sta finendo e oggi Mazzarri potrà disporre nuovamente di 4 titolari per la sfida interna col Verona. Simeone, Kvaratskhelia e Cajuste tornano dal turno di squalifica e con loro ci sarà anche Anguissa, assente dallo 0-0 contro il Monza del 28 dicembre e di ritorno dalla Coppa d'Africa. Sul fronte Verona rivoluzione compiuta: 9 acquisti, più il riscatto di Suslov e ben sedici cessioni. Quello del Maradona di Napoli è un Hellas che ha cambiato letteralmente volto e che ha bisogno di punti come quello strappato per 1-1 contro il Frosinone all'ultima giornata. I giallobù occupano il 17° posto a quota 18 punti pari con il Cagliari.