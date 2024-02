Diretta Atalanta-Lazio ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BERGAMO - Atalanta e Lazio si affrontanto al Gewiss Stadium nel 23° turno di Serie A, in una sfida che mette in palio punti preziosi nella cora ad un posto in Champions League. Gasperini dovrà fare a meno di Koopmeiners e non saranno della gara nemmeno Hien, Palomino e Adopo oltre al solito Lookman impegnato in Coppa d’Africa. Probabile un 3-4-1-2 per la Dea con Pasalic a supporto di De Ketelaere e Miranchuk (quest'ultimo in ballottaggio con Scamacca) nel reparto offensivo. Sull'altro fronte Maurizio Sarri è rimasto a mani vuote. È l'unico, tra gli allenatori di Serie A, a non aver ricevuto alcun rinforzo da una sessione invernale di calciomercato a cui la Lazio è parsa subito poco interessata. Solito 4-3-3 per il tecnico toscano con Immobile che torna al centro dell'attacco supportato dall'insostituibile Felipe Anderson e Isaksen.