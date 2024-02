Orsolini trascina un Bologna travolgente: Lecce ko. Pari tra Monza e Verona

Un Bologna spettacolare si affaccia in zona Champions League. I rossoblù hanno battuto 4-0 in casa il Lecce nel 24° turno di Serie A e hanno ottenuto la decima vittoria in campionato, salendo a quota 39 punti in classifica. La formazione di Thiago Motta ha sbloccato il risultato al 5' minuto di gioco con la rete di Beukema e poi ha raddoppiato al 27' con Orsolini, che poi a inizio ripresa ha firmato il tris con il secondo gol personale di giornata. Nel finale, poi, il definitivo 4-0 di Odgaard. Decima sconfitta, invece, per il Lecce che resta 13° con 24 punti.