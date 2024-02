Guerra Serie A-Figc: Lotito guida la rivolta delle medio-piccole

Ma altri presidenti di medio-piccole invitano a riflettere sul peso degli oppositori: «La democrazia prevede che ci possano essere posizioni contrastanti. Se poi queste posizioni si identificano in posizioni di leadership in termini di risultato sportivo, capite meglio di me che c’è dietro qualcos’altro», dice il numero uno del Genoa, Alberto Zangrillo. Secondo le grandi, la nuova Champions e il Mondiale per club sono incompatibili con le 20 squadre. Senza dimenticare la Supercoppa italiana in final-four in Arabia Saudita. In Lega si sarebbe iniziato a parlare di una possibile collocazione della seconda edizione a dicembre (il prossimo campionato potrebbe partire il 18 agosto). Oggi a Roma ci sarà un’altra riunione di tutte le componenti federali con qualche elemento di chiarezza in più sulla possibilità di confermare o annullare l’assemblea straordinaria dell’11 marzo. Sarà importante sul prosieguo del cammino. Le quattro grandi non pensano di avere subito una sconfitta definitiva: per loro è stata solo la prima tappa di una corsa ancora lunga.