Diretta Napoli-Genoa ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

NAPOLI - Il Napoli di Walter Mazzarri apre il programma del sabato della 25ª giornata di campionato ospitando il Genoa e lo fa senza Victor Osimhen . L'attaccante nè rientrato giovedì dopo la finale di Coppa d'Africa persa domenica dalla sua Nigeria contro la Costa d'Avorio e Mazzarri ha preferito tenerlo a riposo in vista della sfida di Champions League contro il Barcellona. Champions che i campioni d'Italia devono raggiungere in campionato visto che rincorrono (10° posto a 32 punti) a -10 dalla coppia Atalanta (una gara da recuperare) e Bologna. Mazzarri spera stasera tra le mura del Maradona contro l'insidioso Genoa perchè la formazione allenata da Gilardino è reduce da una sconfitta casalinga dal risultato bugiardo (1-4 con l’Atalanta) ed è arrivata dopo 8 partite con cinque pareggi e tre vittorie.

Napoli-Genoa, gara valida per la 25ª giornata di campionato e in programma alle ore 15:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli sarà visibile in diretta in streaming su Dazn. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Le probabili formazioni di Napoli-Genoa

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.

A disposizione: Gollini,Contini, Ostigard, Mazzocchi, Olivera, Dendoncker, Cajuste, Lindstrom, Zielinski, Ngonge, Raspadori. Indisponibili: Osimhen. Squalificati: Juan Jesus. Diffidati: Di Lorenzo, Ngonge, Mazzocchi, Rrahmani.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Messias, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Sabelli; Gudmundsson, Retegui. Allenatore: Gilardino.

A disposizione: Leali, Sommariva, Cittadini, Vogliacco, Thorsby, Bohinen, Strootman, Martin, Haps, Ankeye, Spence, Vitinha, Ekuban. Indisponibili: Matturro. Squalificati: nessuno. Diffidati: Retegui, Sabelli.

Arbitro: Sacchi (Macerata).

Assistenti: Preti e Garzelli.

IV uomo: Rutella.

Var: Valeri.

Avar: Marini.

