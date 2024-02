Diretta Lazio-Bologna ore 12:30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Lazio e Bologna scendono in campo allo stadio Olimpico nell'anticipo domenicale valido per la 25esima giornata del campionato di Serie A. I biancocelesti, dopo la vittoria in Champions League contro il Bayern Monaco, tentano la risalita verso il quarto posto, occupato dall'Atalanta. La squadra di Sarri in campionato è reduce dalla vittoria in trasferta sul campo del Cagliari per 3-1 e momentaneamente occupa la settima posizione in compagnia della Fiorentina. Discorso diverso per il Bologna: la squadra di Thiago Motta viene da tre vittorie consecutive, l'ultima ottenuta in casa contro i viola di Italiano. In classifica i felsinei sono al quinto posto, a sole tre distanze dal quarto posto.