La Roma soffre un tempo a Frosinone poi Huijsen sblocca. A segno anche Paredes

La Roma vince 3-0 in casa del Frosinone nella 25esima giornata del campionato di Serie A . Giallorossi in vantaggio con un super gol di Huijsen al 38' minuto di gioco del primo tempo. Fino a quel momento, però, i padroni di casa erano stati più pericolosi, in diverse occasioni, con Soulé, Kaio Jorge e Brescianini. Nella ripresa la squadra di De Rossi ha chiuso ogni discorso trovando il raddoppio con Azmoun al 70' e poi il tris firmato dall'ex Juve Paredes all'80' su calcio di rigore. Grazie a questa vittoria la Roma si porta a 41 punti mentre il Frosinone resta a quota 23 punti. Da segnalare pe i giallorossi il ritorno in campo di Smalling.

Frosinone-Roma: curiosità e statistiche

Frosinone-Roma, la partita

I padroni di casa si rendono protagonisti di un buon avvio di partita, andando subito alla conclusione con Kaio Jorge che viene murato da Huijsen. Al 31' ancora Kaio Jorge pericoloso con una clamorosa tripla occasione da rete, ma la retroguardia capitolina riesce a salvarsi grazie agli interventi di Svilar e Mancini. Nonostante un primo tempo di sofferenza, i giallorossi riescono a passare in vantaggio al 38' con il grande gol di Huijsen, che parte dalla propria difesa palla al piede, si accentra, salta un uomo e disegna una traiettoria imprendibile per Turati. Nella ripresa De Rossi decide di far tirare il fiato a Lukaku, inserendo il capitano Lorenzo Pellegrini. Il Frosinone va alla ricerca del pareggio ma ad andare a segno è ancora la Roma che, al 71' raddoppia con Sardar Azmoun, bravo ad approfittare di una corta respinta di Turati sul tiro di Cristante per poi depositare in fondo al sacco. All'80' i giallorossi calano il tris con un calcio di rigore trasformato da Leandro Paredes e nel finale c'è spazio anche per il ritorno in campo di Chris Smalling dopo una lunga assenza.