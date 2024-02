Huijsen, sliding doors Frosinone e quel gol già visto in maglia Juve...

Prima Mourinho e ora anche De Rossi stanno dando fiducia al giovane difensore in prestito dalla Juventus. E i risultati si vedono, anche se il tecnico giallorosso ha deciso di sostituirlo a fine primo tempo per un giallo di troppo e qualche distrazione. Bastone e carota, la classica ricetta per far crescere i talenti.

Huijsen e il mancato passaggio al Frosinone

Di certo la personalità non manca a Huijsen, che dopo il gol ha esultato alla Cristiano Ronaldo e ha zittito qualche mugugno dei tifosi di casa nei suoi confronti. Il motivo? Il suo mancato passaggio al Frosinone. Tra il club di Stirpe e la Juventus il rapporto è ottimo, come dimostrano anche i prestiti di Kaio Jorge, Soulé e Barrenechea. Proprio sul più bello però, l'olandese ha ceduto alla corte di Mourinho che lo ha voluto con estrema fermezza. Una classica storia di mercato, che però non è piaciuta ad Angelozzi, anche se ha deciso di mettersela subito alle spalle: "Mi piace guardare avanti, Huijsen è già il passato. Non ne voglio più parlare e non ci sto pensando. Ho avuto tante fidanzate ma quando la storia finisce le dimentico". "Lui è uno dei prospetti di maggior qualità nel calcio europeo a questa età" - aveva detto lo Special One, quando ancora era il tecnico dei giallorossi. Ora lo sta dimostrando. E l'eurogol contro i ciociari non è frutto del caso, basta andare dietro di un anno per ritrovare un'azione simile...