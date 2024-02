Diretta Torino-Lazio ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Serie A in campo esclusivamente di giovedì per il recupero della 21ª giornata che vede affrontarsi Torino e Lazio, entrambe chiamate a vincere per non perdere il treno Europa. I biancocelesti (8° posto) precedono i granata (10° posto) di un solo punto (37 a 36) ed arrivano da doloroso ko interno contro il Bologna a differenza dei ragazzi di Juric in striscia positiva nelle ultime 5 giornate (3 pareggi e 2 vittorie). Juric sente che il ferro è caldo e va battuto: raramente il Toro di Cairo, a questo punto del campionato, ha avuto così alte chance di andare in Europa: "I miei giocatori devono capire che questo è un treno che non passa spesso, devono dare il massimo per puntare alle coppe. Al Fila i tifosi ci hanno dato una bella spinta: noi ci appoggiamo a loro e loro a noi per conquistare qualcosa di bello tutti assieme. Adesso sulla squadra ci sono più pressioni, è vero, e io ne sono molto contento. Non andava bene quando le pressioni mancavano. I ragazzi le stanno gestendo bene, lo vedo in allenamento come in partita. Ora sono molto curioso di vedere come affronteremo quattro squadre che, come noi, lottano per andare in Europa: sono curioso ed elettrizzato, ribadisco che l’unica preoccupazione è legata a qualche infortunio di troppo".