Il Torino crolla contro la Lazio: decidono Guendouzi e Cataldi, Juric ko

TORINO - Colpo Lazio all'Olimpico Grande Torino: nel recupero della 21ª giornata di Serie A i biancocelesti battono 2-0 i granata grazie alle reti nella ripresa di Guendouzi e Cataldi . La formazione di Maurizio Sarri si rialza dopo il ko interno in rimonta contro il Bologna (2-1) e sale a quota 40, a -5 dal quarto posto attualmente occupato proprio dai rossoblù e dalla Dea che, però, ha una partita in meno (i bergamaschi sfideranno la capolista Inter mercoledì 28 febbraio al Meazza). Brusca frenata, invece, per il Torino di Ivan Juric che interrompe così una striscia di sei risultati utili consecutivi (tre vittorie e altrettanti pareggi). Zapata e compagni restano così a 36 e la zona Europa si fa sempre più lontana.

Torino-Lazio: Sanabria colpisce il palo

Parte fortissimo il Torino: al 5' sgroppata di Bellanova sull'out di destra, Sanabria si avventa sul cross e di prima intenzione al volo colpisce il palo. Il padroni di casa sono più in partita: prima è Zapata, di testa a svettare ma senza inquadrare la porta, poi la stessa sorte tocca a Masina che incorna non trovando lo specchio per centimetri. In mezzo alle due occasioni, a certificare il predominio, anche la conclusione di Vlasic su assist ancora di Bellanova, una vera e propria spina nel fianco. La ripresa inizia con il cambio tra Hysaj e Lazzari, ma il copione è sempre lo stesso.

Uno-due Lazio: Guendouzi e Cataldi affondano il Torino

Alla prima vera occasione, però, gli ospiti passano avanti: Guendouzi, servito da Luis Alberto, che batte Milinkovic-Savic. Appena 6 minuti dopo Cataldi, servito ancora dal Mago spagnolo, calcia con il piatto facendo baciare il palo al pallone prima che quest'ultimo si adagi sul fondo della rete. L'uno-due subito è una mazzata tremenda per il Torino che non riesce a reagire finendo per uscire progressivamente dal match lasciando campo alla Lazio. A ridare vigore ai granata ci pensa l'espulsione di Gila per doppia ammonizione ma le speranze di rimonta si interrompono sul destro di Ricci che, dal limite dell'area piccola, non trova lo specchio facendo calare il sipario sul match.