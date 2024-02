Diretta Bologna-Verona ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Tutto pronto al Dall'Ara per Bologna-Verona, match che apre la 26esima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Thiago Motta è la vera sorpresa di questa stagione: quinta in classifica a pari punti con l'Atalanta, i felsinei sono reduci da quattro vittorie consecutive, l'ultima in trasferta sul campo della Lazio firmata da El Azzouzi e Zirkzee. In conferenza stampa, Thiago Motta ha presentato così la sfida: "Il Verona ha un'identità precisa ed è in forma. Rispetto Baroni, è un grande allenatore: la sua squadra ora è difficile da affrontare. È in un buon momento, ha pareggiato con la Juventus nell'ultimo turno, e non ho visto squadre in grado di metterla davvero in difficoltà. Se il mio Bologna ha altri margini di miglioramento? Penso solo alla partita di domani, a casa fare e a cosa evitare per dare una gioia a noi stessi e ai nostri tifosi". Diversa la situazione del Verona che sta lottando per non retrocedere: la squadra di Baroni in classifica è terzultima a quota 20 a pari punti con il Sassuolo ed è reduce da due pareggi di fila, l'ultimo prestigioso in casa contro la Juventus.