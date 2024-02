Maldini e Pessina piegano Liverani, il Monza di Palladino sbanca Salerno

SALERNO - Dopo il successo di prestigio contro il Milan, il Monza di Raffaele Palladino sbanca anche l'Arechi di Salerno e aggancia provvisoriamente Napoli e Torino al nono posto della classifica di Serie A con 36 punti conquistati in 26 partite (due in più rispetto agli azzurri e una rispetto ai granata). A decidere il match sono le reti di Daniel Maldini al 78' e di Matteo Pessina cinque giri di lancetta più tardi. I campani di Fabio Liverani restano in fondo alla graduatoria a quota 13.