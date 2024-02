Costacurta, prima la gaffe poi le scuse in tv: “Ho detto una stronz…”

Costacurta: "Ho detto una str*****a"

Ed è a questo punto che interviene Costacurta, dicendo: "Non è un pochino troppo presto per chiamarli allenatori? La butto lì... Sto parlando di due amici, me lo posso anche permettere". A quel punto Condò risponde: "È un po' presto per chiamarli grandi allenatori, ma per chiamarli allenatori no". Negli studi fanno poi notare come Gilardino abbia fatto tutta la gavetta, allenando in Serie D, in Serie C e poi in B, dove ha ottenuto una promozione, prima di arrivare nel massimo campionato italiano. E Costacurta la chiude così: "Si dicevo allenatori di Serie A... La butto lì, poi in realtà ho detto un str*****a, e vabbè ho detto una str*****a!", generando le risate generali.