Lukaku sbaglia ma ci pensa Svilar: Roma agli ottavi, Feyenoord ko ai rigori

Dopo il Milan ( nonostante il ko contro il Rennes ) anche la Roma si qualifica agli ottavi di finale di Europa League . La squadra di De Rossi all'andata aveva pareggiato con il risultato di 1-1 in casa del Feyenoord , mentre oggi i giallorossi si sono imposti sugli olandesi all'Olimpico strappando il pass per il prossimo turno. La sfida inizia decisamente in salita per la Roma, che dopo appena 5' subisce la rete dello svantaggio da Gimenez . Immediata la reazione dei padroni di casa che pareggiano al 15' con l'eurogol del capitano Pellegrini , che conferma così il suo straordinario stato di forma. Il primo tempo si chiude sull'1-1 e nella ripresa la partita cala di ritmo: non ci sono troppe occasioni clamorose e la sfida si prolunga fino ai ai supplementari. I 30' aggiuntivi non bastano e il match si decide ai calci di rigore: nonostante l'errore di Lukaku i giallorossi si aggiudicano la qualificazione grazie alle decisive parate di Svilar sulle conclusioni dagli 11 metri di Hancko e Jahanbakshs .

Europa League, le altre partite

Il Galatasaray vede sfumare clamorosamente la qualificazione agli ottavi perdendo in trasferta per 4-1 contro lo Sparta Praga dopo la vittoria per 3-2 in Turchia. Preciado, Turi, Haraslin e Kuchta condannano la squadra di Mauro Icardi. Lo Sporting Lisbona pareggia in casa contro lo Young Boys per 1-1 dopo il 3-1 dell'andata: alla rete di Gyokeres risponde Ganvoula su calcio di rigore. Il Marsiglia, dopo l'esonero di Gattuso, si impone in Francia sullo Shakhtar con il risultato di 3-1 e stacca il pass per il turno successivo. Decidono la sfida e il turno i gol di Aubameyang, Sarr e Kondogbia.