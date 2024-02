Diretta Sassuolo-Napoli ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

REGGIO EMILIA - Alle ore 18, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, nel recupero della 21ª giornata di Serie A si affrontano due tra le squadre più in difficoltà del campionato: Sassuolo e Napoli. I neroverdi, reduci da tre ko consecutivi, cinque nelle ultime sei, hanno sollevato dall'incarico Alessio Dionisi chiamando il tecnico della Primavera Emiliano Bigica. I campioni d'Italia, invece, dopo esser partiti con Rudi Garcia, hanno scelto il grande ex Walter Mazzarri. Nemmeno il tecnico di San Vincenzo, però, è riuscito a invertire la rotta, pertanto il presidente Aurelio De Laurentiis ha virato sul ct della Slovacchia, ex vice di Sarri prima e Spalletti poi sotto al Vesuvio, Francesco Calzona. Il 55enne tecnico calabrese, dopo l'1-1 al Maradona contro il Barcellona nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, ha ottenuto lo stesso risultato anche all'esordio in campionato all'Unipol Domus contro il Cagliari. Gli azzurri, dunque, non vincono da tre partite, dal 2-1 al Verona dello scorso 4 febbraio, quando una rete di Rrahmani allo scadere fece esplodere l'impianto di Fuorigrotta.