Napoli-Juventus, l’arbitro è Mariani: i precedenti con i bianconeri

Lega Serie A ha comunicato le designazioni arbitrali per le gare in programma della 27ª giornata di campionato. Ad aprire i giochi saranno Lazio e Milan , che si sfideranno all'Olimpico nell'anticipo di venerdì 1 marzo sotto la direzione di Marco Di Bello . Chiude invece la giornata il match di lunedì a San Siro tra Inter e Genoa , affidata a Giovanni Ayroldi . Quanto alla sfida tra Napoli e Juventus di domenica sera, l'arbitro incaricato è Maurizio Mariani .

I precedenti con la Juve

Gli azzurri sono reduci dalla sonora rimonta contro il Sassuolo - nella gara valida per il recupero della 21ª giornata - mentre la formazione di Allegri viene dal successo in extremis con il Frosinone. L'ultimo precedente di Mariani con i bianconeri è proprio la trasferta contro i ciociari vinta dalla Vecchia Signora per 2-1.

Prima ancora, il big match valido per la 9ª giornata con il Milan, che ha visto la Juve imporsi con il risultato di 1-0 firmato Locatelli. L'arbitro romano ha diretto inoltre due sfide dei bianconeri con il Napoli, una a Torino nella stagione 2020/21 vinta dalla formazione di Pirlo per 2-1, e un'altra al Maradona l'anno precedente quando i padroni di casa si sono aggiudicati l'incontro con lo stesso risultato. Il bilancio complessivo è invece di 12 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Le designazioni della 27ª giornata

LAZIO – MILAN (Venerdì 1 marzo ore 20.45)

DI BELLO

MELI – ALASSIO

IV: SACCHI

VAR: DI PAOLO

AVAR: AURELIANO

UDINESE – SALERNITANA (Sabato 2 marzo ore 15.00)

MANGANIELLO

CARBONE – GIALLATINI

IV: MASSIMI

VAR: SERRA

AVAR: IRRATI

MONZA – ROMA (Sabato 2 marzo ore 18.00)

PICCININI

VECCHI – MOKHTAR

IV: PRONTERA

VAR: PAIRETTO

AVAR: ABISSO

TORINO – FIORENTINA (Sabato 2 marzo ore 20.45)

MARCHETTI

DEI GIUDICI – BARONE

IV: MARINELLI

VAR: SOZZA

AVAR: DI PAOLO

H. VERONA - SASSUOLO (Domenica 3 marzo ore 12.30)

MARESCA

TOLFO – PERROTTI

IV: FOURNEAU

VAR: DOVERI

AVAR: PATERNA

EMPOLI – CAGLIARI (Domenica 3 marzo ore 15.00)

RAPUANO

BACCINI – COLAROSSI

IV: FELICIANI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ABISSO

FROSINONE – LECCE (Domenica 3 marzo ore 15.00)

GUIDA

BINDONI – TEGONI

IV: BONACINA

VAR: MARINI

AVAR: PAIRETTO

ATALANTA – BOLOGNA (Domenica 3 marzo ore 18.00)

LA PENNA

PRETI – ROSSI C.

IV: VOLPI

VAR: VALERI

AVAR: SERRA

NAPOLI – JUVENTUS (Domenica 3 marzo ore 20.45)

MARIANI

PASSERI – COSTANZO

IV: COLOMBO

VAR: IRRATI

AVAR: SOZZA

INTER – GENOA (Lunedì 4 marzo ore 20.45)

AYROLDI

DEL GIOVANE – MASTRODONATO

IV: GIUA

VAR: PATERNA

AVAR: DOVERI