Diretta Torino-Fiorentina ore 20,45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Il 27° turno di Serie A mette in scena la sfida con vista sull'Europa tra Torino e Fiorentina. Juric ospita Italiano per cercare di ritrovare punti nella lotta per un posto europeo contro la viola reduce dalla preziosa vittoria contro la Lazio. Dopo una serie di sei risultati utili da inizio 2024, i granata hanno perso gli ultimi due incontri in campionato, subendo cinque reti, una in più di quelle incassate nei precedenti 11 match nella competizione e potrebbero perdere tre partite di fila nel massimo torneo per la seconda volta dall’arrivo in panchina del tecnico croato. Dopo il successo nella gara di andata per 1-0, la Fiorentina potrebbe battere il Torino in entrambe le sfide stagionali in Serie A per la prima volta dal 2017/18, quando sulla panchina c'era Stefano Pioli. All'orizzonte per Italiano l'impegno di Conference League contro il Maccabi Haifa.