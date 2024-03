Diretta Monza-Roma ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MONZA - La corsa per l'Europa di Monza e Roma si incrocia nel 27° turno di Serie A. Palladino ospita De Rossi in un match che mette in palio tre punti preziosi per le due formazioni: da una parte i brianzoli che raggiunto l'obiettivo salvezza sognano di poter ambire a palcoscenici più importanti; dall'altra i giallorossi reduci da un trend positivo che li ha rilanciati in chiave quarto posto dopo l'esonero di Mourinho. Il Monza arriva dal blitz di Salerno, la Roma dal successo interno contro il Torino firmato dalla tripletta di Dybala. Per De Rossi da verificare le scelte in vista dell'impegno di Europa League contro il Brighton di De Zerbi.