Di Bello e l'imbarazzante Milan-Lazio: per Rocchi fuori fino ad aprile!

Sono trascorse ormai diverse ore, ma tema di dibattito da ieri sera resta la gara dell'Olimpico tra Lazio e Milan , terminata con la vittoria dei rossoneri di misura . Un match che i biancocelesti hanno chiuso addirittura in 8 uomini, provocando la frustrazione del club, come ampiamente ammesso nel post gara dal Claudio Lotito , e stupore generale per la conduzione da parte del fischietto Marco Di Bello .

AIA, Di bello verso lo stop

Dall'AIA trapela insoddisfazione per la direzione di gara, soprattutto per la gestione del finale di partita. Sul rigore infatti viene valutata come corretta la decisione di non assegnare il penalty per l'intervento di Maignan su Castellanos, ma tutto il resto ha visto un incredibile susseguirsi di errori. L'azione che ha portato al rosso di Pellegrini non fermata in precedenza con l'uomo a terra e dolorante alla testa, passando per le espulsioni arrivate nei minuti di recupero a Marusic e Guendouzi.

Quella del montenegrino è sopraggiunta, evidentemente, per una frase irriguardosa, ma il cartellino sventolato al francese è apparso decisamente esagerato, a maggior ragione con la Lazio già in 9 uomini e con la sfida agli sgoccioli. Risultato? L'arbitro brindisino dovrebbe essere fermato dall'AIA per almeno 3 partite di Serie A, praticamente per tutto il mese di marzo, e ripartendo, come accade in questi casi, dalla B o dalla sala Var di Lissone.