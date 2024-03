Diretta Frosinone-Lecce ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FROSINONE - Alle ore 15, allo stadio Benito Stirpe, Frosinone e Lecce si sfidano in uno scontro diretto in chiave salvezza. Entrambe le formazioni sono accomunate da un percorso simile: partite benissimo, sono poi calate alla distanza e ora si trovano alla disperata ricerca di punti per allontanarsi dalle sabbie mobili della zona retrocessione. I ciociari di Eusebio Di Francesco, reduci dalla sconfitta al fotofinish contro la Juventus (3-2), hanno perso le ultime quattro e non vincono da oltre un mese: 21 gennaio, 3-1 in casa in rimonta contro il Cagliari. I salentini di Roberto D'Aversa, invece, sono usciti con una sconfitta in sei delle ultime sette (le ultime tre consecutive): in mezzo il clamoroso 3-2 al Via del Mare contro la Fiorentina, ribaltata in pieno recupero. Un solo punto divide le due squadre, con i pugliesi al momento avanti, a +4 dal terzultimo posto.