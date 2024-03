Juve, Di Francesco non dimentica il gol di Rugani e lo Stadium: le parole

Dopo la sconfitta all'ultimo istante contro la Juventus, il Frosinone potrà rifarsi con il Lecce allo "Stirpe". I gialloblù vengono da quattro sconfitte consecutive e non vincono da cinque giornate (l'ultima contro il Cagliari il 21 gennaio). Anche gli ospiti non sono in un buon momento e i punti saranno importanti nella lotta salvezza. Di Francesco ha analizzato il match in conferenza stampa.